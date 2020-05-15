Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.567,00 lira oldu.
|15 Mayıs 2020 12:58
|Yazdır
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.567,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|387,30
|387,50
|386,40
|386,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.552,00
|2.573,00
|2.546,00
|2.567,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|353,20
|357,20
|352,50
|356,60
|Lira(Tam) Ziynet
|2.494,00
|2.514,00
|2.488,00
|2.508,00
|Yarım Ziynet
|1.247,00
|1.257,00
|1.244,00
|1.254,00
|Çeyrek Ziynet
|624,00
|629,00
|622,00
|627,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günün ilk yarısında yükseldi
15 Mayıs 2020 13:15
|Gün ortası döviz fiyatları
15 Mayıs 2020 12:27
|Gram altın 386 lira seviyelerinde
15 Mayıs 2020 10:56
|Borsa güne yükselişle başladı
15 Mayıs 2020 10:33
|Dolar'ın düşüşü devam ediyor
15 Mayıs 2020 09:54
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
14 Mayıs 2020 18:20
|Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
14 Mayıs 2020 17:39
|Dövizde gün sonu fiyatları
14 Mayıs 2020 17:22
|Merkez Bankası rezervleri azaldı
14 Mayıs 2020 15:14
|'Gram altın 350-370 TL seviyelerine inebilir'
14 Mayıs 2020 13:22