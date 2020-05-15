Borsa günün ilk yarısında yükseldi
|15 Mayıs 2020 13:15
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,18 artışla 100.362,62 puana yükseldi.
Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.169,59 puan artarak 100.362,62 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla kazandıran yüzde 4,25 ile ticaret, oldu.
Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.
Öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.
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