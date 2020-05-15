2019-YDUS- Ek yerleştirme sonuçları açıklandoı
|15 Mayıs 2020 13:31
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DUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
(15 Mayıs 2020)
2019-YDUS (1.Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
29 Nisan - 06 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 19 alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara saygıyla duyurulur.
Sonuçlar için Tıklayınız.
2019-YDUS
Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2019-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU)
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