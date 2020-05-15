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2019-YDUS- Ek yerleştirme sonuçları açıklandoı

2019-YDUS (1.Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
 15 Mayıs 2020 13:31
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2019-YDUS- Ek yerleştirme sonuçları açıklandoı

DUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

(15 Mayıs 2020)

2019-YDUS (1.Grup) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

29 Nisan - 06 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 19 alanına ait ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 15 Mayıs 2020 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara saygıyla duyurulur.

Sonuçlar için Tıklayınız.

2019-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
2019-YDUS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (GENEL/YABANCI UYRUKLU)
Memurlar.Net
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