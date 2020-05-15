Sivas'ta bir köydeki karantina süresi uzatıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina 23 Mayıs gününe kadar uzatıldı.
|15 Mayıs 2020 13:41
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Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Avşar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina 23 Mayıs gününe kadar uzatıldı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Akıncılar İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Tayfun Deli başkanlığında toplandığı ve koronavirüs tedbirlerini görüştüğü belirtildi.
Avşar köyündeki koronavirüs vakalarının kontrol altına alınması ve yayılmasının engellenmesi amacıyla 5 Mayıs'ta karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, "Köyde sosyal izolasyonun tam anlamıyla uygulanmadığı ve hastalığın sönümlenemediği görüldüğünden karantina süresinin 7 gün daha uzatılmasına toplum sağlığı için karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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