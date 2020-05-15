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Sekiz dilde sabıka kaydı 'bir tık' uzakta

Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmayla 616 bin 524 kişi, "e-Devlet" üzerinden 8 dile tercüme edilmiş sabıka kaydına ulaştı
 15 Mayıs 2020 13:49
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Sekiz dilde sabıka kaydı 'bir tık' uzakta

- Adalet Bakanlığı personelinin geliştirdiği yazılımla 616 bin 524 kişi, "e-Devlet" üzerinden 8 dile çevrilmiş sabıka kaydı aldı.

AA muhabirinin Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, farklı dillere tercüme edilmiş sabıka kayıtlarının internet üzerinden alınmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasıyla 20 Mart 2016'dan itibaren yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları, "e-devlet" üzerinden verilmeye başlandı.

Yeni uygulama kapsamında adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları, elektronik ortama aktarıldı.

İlk olarak İngilizce, Fransızca, Almanca ve İtalyanca olmak üzere dört dilde sabıka kayıtları "e-devlet" üzerinden alındı. Uygulama alanının genişletilmesiyle, İspanyolca, Flemenkçe, Danca ve Portekizce dillerine çevrilmiş sabıka kayıtlarının da "e-devlet" üzerinden verilmesi sağlandı.

Vatandaşlar bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden internete girerek, tercüme edilmiş sabıka kayıtlarına ulaştı.

- En çok İngilizce'ye çevrilmiş sabıka kaydı alındı

Bugüne kadar 494 bin 223 İngilizce, 62 bin 157 Almanca, 31 bin Fransızca, 8 bin 506 İtalyanca, 8 bin 257 İspanyolca, 7 bin 448 Flemenkçe, 3 bin 936 Portekizce ve 997 Danca olmak üzere toplam 616 bin 524 yabancı dile çevrilmiş sabıka kaydı alındı.

Yeni uygulamadan, adli sicil ve arşiv kaydı bulunmayan vatandaşlar yararlanabiliyor.
Anadolu Ajansı
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