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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Kamile Küçükdağ: Gel seni evlendireceğim. Rüyamda senin geldiğini gördüm oğlum. İnşallah gelirsin"- Anne Solmaz Övünç:- "Yeter artık. Bütün anneler burada gözyaşı döküyor. Baran bak bayram yaklaştı oğlum. Gel çifte bayram yapalım"
 15 Mayıs 2020 13:54
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 256'ncı gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ, evladı yanında olmadığı için mutlu olamadığını söyledi.

"500 sene de geçse çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı nasıl götürdülerse, öyle getirsinler. Huzurumuz kalmadı. Çocuklarımızı versinler, evimize gidelim." diyen Küçükdağ, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Küçükdağ, şöyle konuştu:

"Oğlum gel. Teslim olanlar babalarının, annelerinin yanında, mutlu ve huzurlu. Ben de senin yolunu bekliyorum. Gel seni evlendireceğim. O günü ben de görmek istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum. Rüyamda senin geldiğini gördüm. İnşallah gelirsin."

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelip, evlat nöbeti tutan anne Solmaz Övünç, oğluna kavuşmak istediğini belirtti.

"HDP oğlumu kandırdı, götürdü. Baran oğlum orası senin yerin değil. Oğlum gel." ifadelerini kullanan Övünç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı kandırıp, götürüyorlar, beyinlerini yıkıyorlar. Yeter artık. Bütün anneler burada gözyaşı döküyor. Bu ateşe son versinler. Kardeş kardeşi öldürüyor. Baran bak bayram yaklaştı oğlum. Gel, çifte bayram yapalım."

Van'ın Özalp ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca yönelik düzenlenen, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı terör saldırısına tepkisini dile getiren Övünç, "Van'da yardımı gidenleri vurdular. PKK'yı kınıyorum. Vatandaşları katletmişler. Ne hakları var bu zulmü yapıyorlar?" diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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