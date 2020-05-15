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İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin bazı noktalarında kalabalık ve trafik yoğunluğu gözlendi.
 15 Mayıs 2020 14:09
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İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 16-17-18-19 Mayıs'ta uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde kentin bazı noktalarında kalabalık ve trafik yoğunluğu gözlendi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında bu gece saat 00.00'da başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar kentin bazı noktalarında yoğunluğa neden oldu.

Turizmin ve ticaretin merkezi noktalarından Tarihi Yarımada genelinde çok sayıda kişinin alışveriş yaptığı gözlendi.

Bazı bölgelerde de zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. D-100 ve TEM otoyollarının bağlantı yollarında trafik, kısa süreli durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 13.57 itibarıyla yüzde 33 oldu.

Sokağa çıkma yasağı saat 11.00- 15.00 saatlerinde kaldırılan 15-20 yaş grubu da cadde ve parklarda yürüyüş yaptı.

Kentin en işlek noktalarından Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'de az da olsa insan hareketliliği gözlendi. Yer yer sosyal mesafeye dikkat edilmezken dışarıya çıkanların çoğunun maske kullandığı görüldü.

- Semt pazarında yoğunluk

Anadolu Yakası'nda yoğun trafiğin gözlendiği tek yer ise Bağdat Caddesi oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması kalkan gençlerin de alışveriş yaptığı Bağdat Caddesi, Kadıköy ve Üsküdar çarşıda yoğunluk görüldü.

Bazı vatandaşlar da gece yarısı başlayacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi marketlerde alışveriş yaptı.

Beykoz'da cuma günleri kurulan Kavacık semt pazarındaki yoğunluk dikkati çekti. Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde alışverişlerini tamamlamaya çalışırken, pazar yerine girişlerde de zabıta ekipleri vatandaşlara maske dağıttı.

Pazar esnafının da maskesiz satış yapmasına izin verilmezken vatandaşların bir an önce alışverişlerini tamamlayarak pazar alanından ayrılmaları uyarısı yapıldı.

Üsküdar'da da bazı market ve bakkallarda yoğunluk gözlenirken vatandaşlar fırın, manav ve market önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Polis ekipleri de 18 ve 19 Mayıs'ta 10.00 ile 16.00 saatleri arası market ve bakkalların açık olacağı şeklinde anonslar yaparak vatandaşları yoğunluk oluşturmamaları için uyardı.

Zabıta ekipleri de iş yerleri önlerinde bekleyen vatandaşlara, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Üsküdar Meydanı'nda ve Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne bağlantı noktalarında da trafik yoğunluğu oluştu.
Anadolu Ajansı
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