Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı
Erzincan'da 13 Mayıs'ta devriye görevi yapan askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.
|15 Mayıs 2020 14:11
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Erzincan'da 13 Mayıs'ta devriye görevi yapan askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Çağlayan-Karatuş köy yolunda 13 Mayıs'ta meydana gelen terör olayında bir jandarma personelinin hafif yaralandığı hatırlatıldı.
Bölgede teröristlerin bulunup yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla komandolarla takviyeli geniş çaplı operasyon başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Olayla ilgili 7 şüpheli şahıs tespit edilerek gözaltına alınmış olup şüpheli şahısların sorgulama işlemlerine devam edilmektedir. Terörle mücadeleye aynı azim ve kararlılıkla devam edilecektir." İfadeleri kullanıldı.
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