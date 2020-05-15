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Afyonkarahisar'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
|15 Mayıs 2020 14:15
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
İlyas Uluçay (76) idaresindeki 03 SK 340 plakalı motosiklet, ilçeye bağlı Çakırözü köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile aynı motosiklette bulunan Hatice Uluçay (77) yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlyas Uluçay, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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