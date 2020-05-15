Muş'ta teröristlere ait 4 sığınak imha edildi
Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, teröristlere ait 4 sığınak imha edildi, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
|15 Mayıs 2020 14:16
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Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, teröristlere ait 4 sığınak imha edildi, el yapımı patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi maksadıyla yapılan istihbari çalışmalar neticesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bölücü terör örgütü mensuplarına ait tespit edilen 4 sığınak imha edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Bu kapsamda patlatılmaya hazır halde büyük mutfak tüpü kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı düzeneği, 50 metre kablo, havan mühimmatı, 33 silah mühimmatı, şarjör, el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir"
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