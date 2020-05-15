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Memuru gören kamera takip sistemine iptal kararı

ODTÜ'ye bağlı yurtlarda, danışma bürolarında çalışan personeli takip amacıyla kamera sistemi kurulmuştur. Açılan davada, Ankara 3. İdare Mahkemesi, kamera sisteminin bankolarda çalışan personeli doğrudan görmesi gerekçesiyle, kamera takip sisteminin özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine karar vermiştir.
 15 Mayıs 2020 14:17
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Memuru gören kamera takip sistemine iptal kararı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Yurtlar Müdürlüğü'ne bağlı yurtların danışma bürolarında personeli kamerayla takip uygulaması başlatmıştır.

Eğitim Sen tarafından açılan davada, Ankara 3.İdare Mahkemesi 27.12.2019 gün ve E: 2019/424, K: 2019/2758 sayılı kararıyla iptal kararı vermiştir.

Anılan kararda;
- kamera sisteminin masalarda ve bankolarda çalışan personeli doğrudan gören ve izleyen şekilde olduğu,
- kamera sisteminin yerleştirildiği konum ve çektiği alan dikkate alındığında işyerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği,
kamera takip sisteminin kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği belirtilmiştir.

Anılan kararı okumak için tıklayınız.
Memurlar.Net
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