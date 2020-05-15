Virüs nedeniyle ertelenen terhislerin tarihi belli oldu
|15 Mayıs 2020 14:20
|Yazdır
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NTV'nin sorularını yanıtladı.
Corona virüs önlemleri kapsamında ertelenen terhis işlemlerinin 31 Mayıs'tan itibaren başlayacağını duyuran Bakan Akar, bedelli askerlikte ilk alımın da 5 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
Hulusi Akar'ın konuşmasından öne çıkanlar:
''Operasyon bölgelerinde corona virüs vakası yok. TSK'daki normalleşme planına ilişkin, ilgili arkadaşlarımızla çalıştık. Buradaki en önemli unsurlardan birisi de operasyonların engellenmemesiydi. Onu da başardık.
NORMALLEŞME ADIMLARI
Personel temin, atama erteleme, okullardaki eğitim ertelenmişti. Bunları 1 Haziran'dan başlatacağız. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme çalışmalarına başlıyoruz.
BEDELLİ ASKERLİK
31 Mayıs'tan itibaren terhislerin başlamasını planlıyoruz. Celp işleri de 5 Haziran'dan itibaren başayacak. Bedelli askerlik uygulamasında yeni alım 20 Haziran'da başlayacak. Askere alınacaklara da corona virüs testi yapılacak.
İDLİB'DE RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE
Küçük ihlaller olsa da bölgedeki ateşkes devam ediyor. 235 bin civarında Suriyeli kardeşlerimiz evlerine döndüler. Bizim amacımız bütün Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi.
Terörle mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar bin 393 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK'NIN LİBYA GÖREVİ
Danışmanlık görevimiz sürüyor, herhangi bir kaybımız yok.
FETÖ İLE MÜCADELE
FETÖ ile mücadelede bakan onayı bekleyen bir belge yok.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|SGK, 107 milyon TL'lik arsalarını açık artırma ile satacak
15 Mayıs 2020 14:57
|ÖSYM'den görevli olacak öğretmen ve akademisyenlere yönelik açıklama
15 Mayıs 2020 14:55
|Bir ay önce atanan hemşirenin cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi
15 Mayıs 2020 14:42
|BDDK'dan 15 bankaya 19.6 milyon TL ceza
15 Mayıs 2020 14:31
|Ankara Büyükşehir, yeni metro hattı için çalışmalara başladı
15 Mayıs 2020 14:24
|Tarım ve Orman Bakanlığı, dönem tayinlerinde 2 bin 123 boş kadro ilan etti
15 Mayıs 2020 14:23
|Polisi çileden çıkardılar... 3 kez ceza yediler, yine yakalandılar
15 Mayıs 2020 14:18
|Düzce Valisi Dağlı'dan sokakta maske denetimi
15 Mayıs 2020 13:57
|Sivas'ta bir köydeki karantina süresi uzatıldı
15 Mayıs 2020 13:41
|Sağlık Bakanlığı gıda satış yerlerindeki tedbirleri belirledi
15 Mayıs 2020 13:08