Tarım ve Orman Bakanlığı, dönem tayinlerinde 2 bin 123 boş kadro ilan etti

Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılı dönem tayinlerine ilişkin Genelgeyi yayımladı. Tıklayınız.

İl tarım ve orman müdürlüklerindeki şube ve ilçe ile kuruluş müdürlüklerindeki boş kadrolar 14 Mayıs 2020 tarihinde Bakanlığın www.tarimorman.gov.tr adresinden yayımlanacak, başvurular ise 15 ila 22 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

Halen çalıştığı ilde zorunlu hizmetini tamamlamayanlar ile halen çalıştığı ilde en az 2 yıl, kuruluşta ise 3 yılını doldurmayanlar başvuru yapamayacak.

Başvurular internet üzerinden yapılacak olup, en fazla beş yer için tercihte bulunabilecektir. Hizmet puanı üstünlüğüne göre tercihlere yerleştirme yapılacaktır.

Geçici yerleştirme sonuçları 22 Haziran 2020 tarihinde açıklanacaktır.