Ankara Büyükşehir, yeni metro hattı için çalışmalara başladı
|15 Mayıs 2020 14:24
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in doğu kısmında yer alan Mamak ilçesini, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlayacak. Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem (HRS) hattı projesinin "Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İhalesi" için ön yeterlilik teklifleri, 4 Haziran 2020 tarihinde alınacak.
Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Yatırımları Dairesi Başkanlığı, Mamak NATO Yolu'nu Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlamak üzere düğmeye bastı.
ÖN YETERLİLİK TEKLİFLERİ İÇİN İLK TARİH 4 HAZİRAN
Dikimevi-Natoyolu Hafif Raylı Sistem Hattı (HRS) Projesi için ilk adımı atan Büyükşehir Belediyesi, ön yeterlilik tekliflerini 4 Haziran 2020 tarihinde alacak.
EGO Genel Müdürlüğü, "A1 Hattı (ANKARAY) Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının Uygulamaya Esas Kesin Proje Hizmetleri İhalesi" için ilk adımı atarak ilana çıktı. Projeye katılmak isteyen ve projeyle ilgilenen firmalar, ihale hakkında ayrıntılı ilana EGO Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden ulaşabilecek.
Ön yeterlilik değerlendirmesine katılacak firmalardan puanlama sırasına göre ilk 6 firma tespit edilecek ve daha sonra yapılacak olan işin ihalesine davet edilecek. İhaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalanmasından sonra işin 8 ay içinde bitmesi öngörülürken, bu süreçte üretilen proje ve ihale dokümanları ile yapım işi ihalesi aşamasına geçilecek.
BAŞKENT'TE RAYLI SİSTEM ULAŞIM AĞI GENİŞLİYOR
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ile Dikimevi arasında çalışan ANKARAY hattına bağlanacak olan Dikimevi-Natoyolu hattı, 7,4 kilometre uzunluğunda olacak ve 8 ayrı istasyondan oluşacak.
Yapım işi kapsamında, 1996 yılında işletmeye açılan ANKARAY (AŞTİ-Dikimevi)
hattının revizyonu ve AŞTİ'den Söğütözü'ne 1 istasyon ve 0,788 km hattın da
işletmeye alınması gerçekleşecek (Bu hattın işletmeye alınmasıyla M2 Çayyolu
hattına bağlantı yapılması planlanıyor). Yapım işi bittiğinde Söğütözü-Natoyolu
arası 16,8 kilometrelik hat ve 20 istasyon olarak işletmeye alınacak. Bu süreçte
ise mevcut ANKARAY hattı işletmesine devam edecek.
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