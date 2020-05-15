Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alçak saldırıya sert tepki
|15 Mayıs 2020 14:35
|Yazdır
Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
"Dün Van'ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir.
Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.
Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir."
Hainliklerine her gün bir başkasını ekleyen, aziz milletimizin tüm değerlerine saldıran; birliğimize, beraberliğimize ve canımıza kast eden teröristlere ve onların destekçilerine karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2020
Saldırıda şehit olan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bu hain saldırının da bedeli bu alçaklara ödetilecektir.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 15, 2020
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|CHP'li milletvekilleri basılı bayram tebriği göndermeyecek
15 Mayıs 2020 15:01
|Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan 15 Mayıs Aile Günü mesajı
15 Mayıs 2020 12:34
|Belediye Başkanı yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu
15 Mayıs 2020 12:20
|Pakdemirli: Hayvanlar üzerindeki çalışmalara başlıyoruz
15 Mayıs 2020 11:40
|Bakan Pekcan: Dijital ticaretin önemi bu dönemde daha iyi anlaşıldı
15 Mayıs 2020 10:41
|Bakan Selçuk, engelli sivil toplum örgütleri temsilcileriyle video konferansla görüştü
15 Mayıs 2020 10:40
|HDP'li Iğdır Belediye Başkanı da gözaltına alındı
15 Mayıs 2020 08:40
|Parti bayramlaşmaları koronavirüse takıldı
15 Mayıs 2020 08:21
|İkinci dalgaya bağışıklık testi: Türkiye'den dünyaya bir örnek daha
15 Mayıs 2020 06:10
|Kılıçdaroğlu: İyi Parti gibi, Davutoğlu ve Babacan'a da destek verebiliriz
15 Mayıs 2020 04:52