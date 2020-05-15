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Adana'da nehirde kadın cesedi bulundu
Adana'da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu.
|15 Mayıs 2020 14:41
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Adana'da Seyhan Nehri'nde kadın cesedi bulundu.
Nehir kıyısında gezenler, suda ceset olduğunu fark ederek durumu polise bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekiplerince sudan çıkarılan cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis, kadının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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