ÖSYM'den görevli olacak öğretmen ve akademisyenlere yönelik açıklama
ÖSYM'den görevli olacak öğretmen ve akademisyenlere yönelik açıklama
|15 Mayıs 2020 14:55
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaparak, yeni kimlik kartına sahip tüm öğretmenler ile akademisyenlerin gis.osym.gov.tr sistemi üzerinden, Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceğini belirtti.
T.C. Kimlik Kartı (Fotoğraflı Yeni Kimlik Kartı) olan öğretmenlerimiz (kadrolu,sözleşmeli,ücretli) ile akademisyenlerimiz artık kurumlarına gitmeden https://t.co/E2YhpJFLRE adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" seçeneğiyle Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. pic.twitter.com/RJmuPeSQDWProf.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) 15 Mayıs 2020
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