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ÖSYM'den görevli olacak öğretmen ve akademisyenlere yönelik açıklama

ÖSYM'den görevli olacak öğretmen ve akademisyenlere yönelik açıklama
 15 Mayıs 2020 14:55
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ÖSYM'den görevli olacak öğretmen ve akademisyenlere yönelik açıklama

ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaparak, yeni kimlik kartına sahip tüm öğretmenler ile akademisyenlerin gis.osym.gov.tr sistemi üzerinden, Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceğini belirtti.

Memurlar.Net
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