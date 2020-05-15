SGK, 107 milyon TL'lik arsalarını açık artırma ile satacak
SGK Başkanlığı, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki 23 arsa, lojman, bina ve oteli toplam 107 milyon 620 bin TL muammen bedelle açık artırmayla satacak
|15 Mayıs 2020 14:57
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SGK Başkanlığı, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki arsalarını toplam 107 milyon 620 bin TL muammen bedelle açık artırmayla satacak
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