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Düzce'de iş yerinde silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı

İş yerindeki 3 kişi gözaltına alındı
 15 Mayıs 2020 14:59
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Düzce'de iş yerinde silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı

Düzce'de iş yerinde silahla başından vurulan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Burhaniye Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine belirtilen iş yerine gitti.

Başından tabancayla vurulmuş halde bulunan iş yeri sahibi M.Ç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

M.Ç'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ekiplerin iş yerindeki 3 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı
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