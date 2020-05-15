CHP'li milletvekilleri basılı bayram tebriği göndermeyecek
CHP TBMM Grup Yönetimi, PTT çalışanlarının sağlığı açısından, yeni risklerin oluşmaması ve izolasyon sürecine destek sağlanması amacıyla basılı bayram tebriği gönderilmemesi kararı aldı.
|15 Mayıs 2020 15:01
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CHP TBMM Grup Yönetimi, PTT çalışanlarının sağlığı açısından, yeni risklerin oluşmaması ve izolasyon sürecine destek sağlanması amacıyla basılı bayram tebriği gönderilmemesi kararı aldı.
TBMM CHP Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "CHP TBMM Grup Yönetimi, Covid-19 salgını sürecinde özveriyle görev yapan PTT çalışanlarının sağlığı açısından yeni risklerin oluşmaması ve izolasyon sürecine destek sağlaması amacıyla basılı bayram tebriği gönderilmemesi kararı aldı. Bu çerçevede milletvekillerinden seçim bölgelerine basılı bayram tebriği göndermemeleri istendi" denildi.
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