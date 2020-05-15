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Bakkallar da bu kurallara uymayan müşterileri almayacak

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, bakkallarda maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan kişiler içeri alınmayacak, çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri kabul edilecek.
 15 Mayıs 2020 15:03
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Bakkallar da bu kurallara uymayan müşterileri almayacak

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası normalleşme sürecinde alınacak tedbirler doğrultusunda, bakkallarda maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan kişiler içeri alınmayacak, çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri kabul edilecek.

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda, Kovid-19 sonrası normalleşme süreci kapsamında hizmet vermeye başlayacak sektörlerle ilgili tedbirlerin nasıl olacağına ilişkin rehber hazırlandı.

"Bakkallar İçin Alınacak Korunma Önlemleri" başlıklı rehberde, iş yerinin görünür bir yerine Kovid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri asılması ve iş yeri girişinde, içinde ve ödeme noktası yakınında uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulması gerektiği belirtildi.

İş yerine yönelik önlemlere göre, maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan müşteriler içeri alınmayacak, çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri kabul edilecek. Bu kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılacak.

Sosyal mesafe kurallarına uyum sağlanacak, sıra beklenmesigereken her yerde mesafe yer işaretleriyle belirlenecek.

Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenecek. Eşlik eden diğerkişiler dışarıda kalacak, iş yerine misafir alınmayacak. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı, engelleyici koyulacak. Renkli kordon ya da şerit veya plastik duba gibi bir blokaj materyali bu amaç ile kullanılabilecek.

Açık ürünlerin paketlenerek satılması, müşterilerin bu ürünlere dokunmasının engellenmesi, mümkünse raflardaki ürünlerin çalışan personel tarafından müşteriye verilmesi sağlanacak.

Kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında en az 1 metre olacak şekilde yer işaretlemesi yapılacak. Müşterilerin temassız ödeme yapması teşvik edilecek. Personeli korumak için tezgahlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilecek.

- "Molada, kapalı alanda birden fazla kişi olmayacak"

Müşteriler iş yeri girişindeki asılı afişte belirtilen kurallara uyum sağlayacak.

Müşteriler maskeli olarak iş yerine girecek ve içeride maske çıkartılmayacak. Bu tip iş yerleri ve genel olarak toplum içinde kuralına uygun olarak basit bez maske takılabilecek. Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe en az 1 metre, 3-4 adım olarak korunacak.

Mecbur kalınmadıkça yüzeylere dokunulmayacak. Sık dokunulan yüzeylere temas durumunda, el antiseptiği kullanılacak.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personelçalıştırılmayacak. Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak.

Müşteri ile aradaki sosyal mesafe korunacak. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanacak.

El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanacak, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği, en az yüzde 70'lik alkol içeren kolonya kullanılacak.

Personelin dinlenme alanlarında 1 metrelik sosyal mesafe korunacak ve maske takılacak. Yemek ve çay molalarında maske çıkarılacağı için, kapalı alanda aynı anda birden fazla kişi olmayacak.

İş yeri temizliği günlük olarak yapılacak, sık kullanılan alanlar daha sık temizlenecek. Hassas yüzeylerin dezenfeksiyonu yüzde 70'lik alkol ile ıslatılmış bezle silinerek yapılacak.

İş yerinde sık dokunulan yüzeylerin temizliği su ve deterjanla gerçekleştirilecek. Temizlik sonrası dezenfeksiyon uygulanacak.

Klimalar dışarıdan yüzde 100 temiz hava alacak modda çalıştırılacak, fan hızı düşük tutulacak. Klimaların bakım, temizlik ve filtre değişikliği zamanında yapılacak.

İş yerlerinde pencereler ve kapılar açılarak doğal havalandırma sık olacak. Varsa iş yeri lavabosu ve tuvaleti sık aralıklarla temizlenecek. İş yeri lavabosu müşterilere kapalı olacak. İş yerindeki dinlenme alanları ile tuvaletinin pencereleri açık tutulacak. Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlu kullanılacak, hava ile el kurutma aletleri çalıştırılmayacak.
Anadolu Ajansı
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