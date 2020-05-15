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DSÖ'den Trump'a cevap: Aşı için kesin tarih verilemez

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için bu yıl sonuna kadar aşı üretileceğine dair iddialar hakkında, "Kimse bu konuda kesin bir tarih veremez. Fakat güzel haber ise dünyanın dört bir yanında 100 kadar ekipte bilim insanları aşı için çalışıyor." dedi.
 15 Mayıs 2020 15:08
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DSÖ'den Trump'a cevap: Aşı için kesin tarih verilemez

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için bu yıl sonuna kadar aşı üretileceğine dair iddialar hakkında, "Kimse bu konuda kesin bir tarih veremez. Fakat güzel haber ise dünyanın dört bir yanında 100 kadar ekipte bilim insanları aşı için çalışıyor." dedi.

Sözcü Harris, BM Cenevre Ofisi'nde video konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

AA muhabirinin, "ABD Başkanı Trump 'Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum' açıklaması yaptı. Siz de salı günü 'koronavirüsler çok aldatıcı virüsler. Bunlara karşı aşı üretmek zor.' dediniz. Yıl sonuna kadar bir aşı üretileceği beklentisi gerçekçi mi?" sorusunu yanıtlayan Harris, güvenli bir aşı üretilmesi için önlerinde uzun bir süreç olduğunu söyledi.

Harris, Kovid-19 aşısının ne zaman üretileceği konusunda kimsenin kesin bir tarih veremeyeceğinin altını çizerek, dünya genelinde 100'den fazla bilim heyetinin aşı çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

İnsan sağlığının riske atılmaması için aşı sürecinin uzun olacağını belirten Harris, Kovid-19'a karşı vücudu koruyacak antikor çalışmalarını buna örnek gösterdi.

Harris, "Saptanan antikorların uzun bir süre boyunca pek çok insanda denenerek virüse karşı etkili olup olmadığını öğrenmemiz gerekecek. Bu çok zorlu bir iş." dedi.

Üretilen aşıların yan etkisi olup olmadığının da test edilmesi gerektiğini ifade eden Harris, "güvenli bir aşının" uzun zaman alacağını kaydetti.

Harris, ayrıca Kovid-19 için bu aşamada "ispatlanmış etkili bir terapötik (tedavi edici) bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Trump dün gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinden önceki Obama yönetiminin kendilerine salgınla mücadele anlamında çok bir şey bırakmadığını ancak buna rağmen Kovid-19 salgınında çok iyi iş çıkardıklarını savunmuş, "Bu yıl sonuna kadar elimizde bir aşı olacağını düşünüyorum." görüşünü paylaşmıştı.
Anadolu Ajansı
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