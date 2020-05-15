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Kororavirüs Fenerbahçe'ye de sıçradı

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
 15 Mayıs 2020 15:22
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Kororavirüs Fenerbahçe'ye de sıçradı

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandığını duyurdu.

Burak Kızılhan, Kovid-19 salgını nedeniyle "online" olarak düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Yönetim kurulunda rastlanan ancak ismi açıklanmayan vakanın kendisi olduğunu belirten Kızılhan, şunları kaydetti:

"Bugüne dek 395 sporcu, yönetici ve personele test yapıldı. Gelecek hafta 135 test daha yapılacak ve toplam da 530 test yapılmış olacak. 20 Mart'tan bu yana kulübümüzde toplam 11 vakaya rastlandı. Yönetim kurulunda rastlanan vaka benim. Bugün sizlere evden hitap ediyorum. PCR testim negatif çıkmasına rağmen ciğerlerimde Kovid-19 izlerine rastlandı. Benim için 14 günlük karantina süreci başladı 1 haftası geçti. Allah'a şükürler olsun iyiyim. Kulübümüzde testi pozitif çıkanların da tedavilerine başlandı."

Spor camiasında her gün virüsle ilgili üzücü haberler aldıklarını aktaran Kızılhan, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye de geçmiş olsun diyoruz. Geçtiğimiz günlerde operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Faaliyet raporunu okuyan Kızılhan, gelecek hafta kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.
Anadolu Ajansı
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