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Bir yardım kolisini 1'i milletvekili 8 CHP'li vermeye gitti

İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine bir yardım kolisini vermeye 1'i milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi toplamda 8 kişi gitti
 15 Mayıs 2020 15:31
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Bir yardım kolisini 1'i milletvekili 8 CHP'li vermeye gitti

İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine bir yardım kolisini vermeye 1'i milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi toplamda 8 kişi gitti.

CHP heyeti İstanbul'da, Koronavirüs nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaya çıktı

İhtiyaç sahibi bir aileye 1 adet koli yardımı yapıldı. Koliyi ev sahibine, 8 kişi teslim etti. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet, koliyi verdiği anları çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Memurlar.Net
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