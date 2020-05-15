Bir yardım kolisini 1'i milletvekili 8 CHP'li vermeye gitti
İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine bir yardım kolisini vermeye 1'i milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi toplamda 8 kişi gitti
|15 Mayıs 2020 15:31
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İstanbul'da ihtiyaç sahiplerine bir yardım kolisini vermeye 1'i milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi toplamda 8 kişi gitti.
CHP heyeti İstanbul'da, Koronavirüs nedeniyle evde kalan ihtiyaç sahiplerine yardım dağıtmaya çıktı
İhtiyaç sahibi bir aileye 1 adet koli yardımı yapıldı. Koliyi ev sahibine, 8 kişi teslim etti. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet, koliyi verdiği anları çekip sosyal medya hesaplarında paylaştı.
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