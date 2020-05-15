1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Manisa'da bazı cadde ve bulvarlara maskesiz girilmesi yasaklandı

Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve bulvarlara maskesiz girilmesi yasaklandı
 15 Mayıs 2020 15:41
Yazdır
Manisa'da bazı cadde ve bulvarlara maskesiz girilmesi yasaklandı

Manisa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı cadde ve bulvarlara maskesiz girilmesi yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Seyfettin Bey, 8 Eylül, İzmir, Kumludere, Cumhuriyet, Dr. Sadık Ahmet caddeleri ile Mustafa Kemal Paşa, İbrahim Gökçen ve Atatürk bulvarlarına maskesiz girilemeyeceği belirtildi.

Kararın ardından polis ekipleri, caddelerde denetim yaptı.

- Soma

Soma Kaymakamlığından yapılan açıklamada da Atatürk Caddesi'nin Beşyol mevkisine, Adalet Caddesi'nin 13 Eylül İlkokuluna kadar olan kısmında ve Fatih Caddesi, Hürriyet Bulvarı ile İdman Sokak'ta maskesiz girişlere izin verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararın, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ereceği 19 Mayıs Salı günü gece yarısından itibaren uygulanacağı kaydedildi.

Öte yandan, Alaşehir ilçesi Gümüşçay Mahallesi'nde 26 gündür uygulanan karantinanın bu gece yarısı sona ereceği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otobüslerde tavan fiyat uygulaması ne zamana kadar geçerli?
15 Mayıs 2020 15:59		 Camilerin açılacağı tarih belli oldu
15 Mayıs 2020 15:06
Bakkallar da bu kurallara uymayan müşterileri almayacak
15 Mayıs 2020 15:03		 SGK, 107 milyon TL'lik arsalarını açık artırma ile satacak
15 Mayıs 2020 14:57
ÖSYM'den görevli olacak öğretmen ve akademisyenlere yönelik açıklama
15 Mayıs 2020 14:55		 Bir ay önce atanan hemşirenin cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi
15 Mayıs 2020 14:42
BDDK'dan 15 bankaya 19.6 milyon TL ceza
15 Mayıs 2020 14:31		 Ankara Büyükşehir, yeni metro hattı için çalışmalara başladı
15 Mayıs 2020 14:24
Tarım ve Orman Bakanlığı, dönem tayinlerinde 2 bin 123 boş kadro ilan etti
15 Mayıs 2020 14:23		 Virüs nedeniyle ertelenen terhislerin tarihi belli oldu
15 Mayıs 2020 14:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:35 - Akaryakıta çifte zam yapıldı16:32 - Bakan duyurdu... Rüya proje yıl sonu hayata geçiyor16:29 - Kağıt parayı virüsten temizleyen dezenfekte makinesi geliştirildi16:21 - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması16:13 - Fuat Oktay: Bu ay İstanbul'da sanayi test merkezi kurulacak16:06 - Bakan Kurum: Bisiklet yolu ağını 3 bin kilometreye çıkaracağız15:59 - Otobüslerde tavan fiyat uygulaması ne zamana kadar geçerli?15:57 - Borsada, endeksten sıfır atılmasına ilişkin testler haziranda başlıyor15:50 - Bitlis Valisi: Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var15:45 - MEB, N95 maske makinesi üretti
15:41 - Manisa'da bazı cadde ve bulvarlara maskesiz girilmesi yasaklandı15:37 - Uzaktan Eğitim Raporu açıklandı... En çok hangi ders sevildi?15:31 - İmkansızlık mucit yaptı... TÜBİTAK Başkanı destek sözü verdi15:31 - Bir yardım kolisini 1'i milletvekili 8 CHP'li vermeye gitti15:22 - Kororavirüs Fenerbahçe'ye de sıçradı15:16 - MB, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı15:08 - DSÖ'den Trump'a cevap: Aşı için kesin tarih verilemez15:06 - Camilerin açılacağı tarih belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
HDP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
Akaryakıta çifte zam yapıldı
Yeni 100 liralar tedavüle çıkıyor
Camilerin açılacağı tarih belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde iki ayrı denetim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 3
şehirlerarası otobüs bileti tavan fiyatlarının yayımlanması 2
nerde o günler 1
ösym'nin sınavlara gözetmen bulamaması 1
camilerin 12 haziran'da ibadete açılması 3
14.05.2020 Vefa sosyal destek grubu çalışanlarının şehit edilmes 2
kredisi bitmek 1
tek başına 57 kişiye virüs bulaştıran kadın 2
15.05.2020 hdp'li 5 belediyeye kayyum atanması 2
bülent arınç'ın camilerden okunan dualardan rahatsız olması 3
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Palandöken Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ordu Unbel 4 İşçi Alacak
Trabzon Arşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 24 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam