1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bitlis Valisi: Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Terör bitti, bitiyor. İnsanlarımız güven içerisinde sokaklarda geziyor. Artık günlük hayatını yaşıyor. Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var. Bunları da bugün yarın bitireceğiz." dedi
 15 Mayıs 2020 15:50
Yazdır
Bitlis Valisi: Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Terör bitti, bitiyor. İnsanlarımız güven içerisinde sokaklarda geziyor. Artık günlük hayatını yaşıyor. Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var. Bunları da bugün yarın bitireceğiz." dedi.

Vali Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç ile Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay daha sonra beraberindekilerle kentin işsizlik sorununu büyük ölçüde çözecek 9 bin metrekare alanda kurulacak 3 tekstil fabrikasının temelini attı.

Çağatay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis OSB'nin büyüklüğünün yaklaşık 600 dönüm civarında olduğunu belirtti.

Bitlis'in artık kendisini terörden arındırmış bir şehir olduğunun altını çizen Çağatay, şöyle konuştu:

"Son dönemde acı bir olay yaşadık. Bu son artık son çırpınışlarıydı. Bunlar da bitti, bitiyor. İnsanlarımız güven içerisinde sokaklarda geziyor. Artık günlük hayatını yaşıyor. Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var. Bunları da bugün yarın bitireceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bunun sonucunu şöyle hissediyoruz, insanlarımızın temel problemi işsizlik. Kime sorarsanız mutlaka Bitlis'in temel problemi işsizlik diyor. Bu amaçla Bitlis'in işsizlik problemini çözmek için bütün arkadaşlarla yoğun çaba gösteriyoruz. OSB'miz de bunun hareket noktası."

Bitlis OSB'nin 55 parsel olduğunu, cami gibi sosyal donatılar ve ihtiyaçlar için ayırdıkları iki parselin dışında diğerlerinin tahsis edildiğini belirten Çağatay, tahsis etme anlamında şu anda OSB'de boş yer bulunmadığını vurguladı.

OSB'de yer tahsisi yapılan yatırımcıların yatırımlarına başladığını aktaran Çağatay, "Biz de buna destek olabilmek için güzel bir proje yürüttük. Milletvekillerimizin destekleriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ziyaretinde 5 milyon lira destek sözü verdi. İl Genel Meclisimizden 5 milyon vermelerini istedik. 10 milyon bütçe ayırdık. Her biri 3'er bin metrekareden 9 bin metrekare 3 fabrikamızın ihalesini yaptık. İhaleyi alan firma çalışmalara başladı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Fabrikalar eylül veya ekim ayı içinde teslim edilecek." diye konuştu.

Fabrikaları kiralayacaklarını, firmaların da kentteki insanları işe alacağını anlatan Çağatay, şöyle devam etti:

"Sadece burada takriben bu firmalar ihale ettiğimiz fabrikalarda 3 bin kişiyi işe alacak. Alanda yatırım yapan çokça firma var. Yıl sonuna kadar binlerce insanımız Bitlis'te ekmek sahibi olacak. Bitlis'in yaş ortalaması Türkiye'nin yaş ortalamasının altındadır. Bu da emek yoğun sektörler açısından Bitlis adeta bir hazine. Gençlerimiz hevesli ve iyi niyetli. Gençlerimiz artık terörden kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tek kaygıları evlerine ekmek götürebilmek. Her toplantıda ve buluşmada, 'iş verin, cebimize para koyun demiyoruz, bizi çalıştırın diyoruz' diyorlar. Bu feraset ve basiretli bir davranış. Biz de bunu devlet ve millet eliyle temin ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve bölgenin huzura kavuşmasında büyük emeği olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Vali Çağatay, "Onun sayesinde güvenlik güçlerimiz güzel faaliyetler yürüttü. Terör konusunu bitirdik ve huzur içinde yaşıyoruz. Bitlislilerimiz merak etmesin. İnşallah herkes ekmek sahibi olacak." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Jandarma Genel Komutanlığı darbe davasında 3 sanığa tahliye
15 Mayıs 2020 15:00		 Muş'ta teröristlere ait 4 sığınak imha edildi
15 Mayıs 2020 14:16
Etkin pişmanlıktan faydalanan FETÖ sanığına 2,5 yıl hapis cezası
15 Mayıs 2020 14:14		 Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin 7 kişi gözaltına alındı
15 Mayıs 2020 14:11
Saldırıda yaralanan belediye personeli: Arkadan saldırdılar
15 Mayıs 2020 13:12		 PKK'lı teröristlere ait patlayıcı ve mühimmatlar imha edildi
15 Mayıs 2020 12:47
HDP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
15 Mayıs 2020 10:49		 Vefa sosyal destek ekibine saldırıda 38 gözaltı
15 Mayıs 2020 10:18
MSB'den Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
14 Mayıs 2020 21:01		 Vefa Sosyal Destek Grubu saldırısında şehit olanların isimleri belirlendi
14 Mayıs 2020 18:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:35 - Akaryakıta çifte zam yapıldı16:32 - Bakan duyurdu... Rüya proje yıl sonu hayata geçiyor16:29 - Kağıt parayı virüsten temizleyen dezenfekte makinesi geliştirildi16:21 - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması16:13 - Fuat Oktay: Bu ay İstanbul'da sanayi test merkezi kurulacak16:06 - Bakan Kurum: Bisiklet yolu ağını 3 bin kilometreye çıkaracağız15:59 - Otobüslerde tavan fiyat uygulaması ne zamana kadar geçerli?15:57 - Borsada, endeksten sıfır atılmasına ilişkin testler haziranda başlıyor15:50 - Bitlis Valisi: Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var15:45 - MEB, N95 maske makinesi üretti
15:41 - Manisa'da bazı cadde ve bulvarlara maskesiz girilmesi yasaklandı15:37 - Uzaktan Eğitim Raporu açıklandı... En çok hangi ders sevildi?15:31 - İmkansızlık mucit yaptı... TÜBİTAK Başkanı destek sözü verdi15:31 - Bir yardım kolisini 1'i milletvekili 8 CHP'li vermeye gitti15:22 - Kororavirüs Fenerbahçe'ye de sıçradı15:16 - MB, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı15:08 - DSÖ'den Trump'a cevap: Aşı için kesin tarih verilemez15:06 - Camilerin açılacağı tarih belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
HDP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
Akaryakıta çifte zam yapıldı
Yeni 100 liralar tedavüle çıkıyor
Camilerin açılacağı tarih belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde iki ayrı denetim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
13.05.2020 0-14 yaş aralığı sokağa çıkma izni 2
kısa çalışma ödeneği 1
dhkp-c'li sanığa destek tweeti atan hakim 2
pazar malı 3
Doya doya moda 2
fatih terim'in ikiyüzlülüğü 2
dikkat 1
şehirlerarası otobüs bileti tavan fiyatlarının yayımlanması 2
selçuk bayraktar'ın ibb ile sözleşmesini feshetmesi 1
yarım 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Palandöken Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ordu Unbel 4 İşçi Alacak
Trabzon Arşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 24 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam