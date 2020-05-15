Bitlis Valisi: Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Terör bitti, bitiyor. İnsanlarımız güven içerisinde sokaklarda geziyor. Artık günlük hayatını yaşıyor. Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var. Bunları da bugün yarın bitireceğiz." dedi.

Vali Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç ile Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay daha sonra beraberindekilerle kentin işsizlik sorununu büyük ölçüde çözecek 9 bin metrekare alanda kurulacak 3 tekstil fabrikasının temelini attı.

Çağatay, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bitlis OSB'nin büyüklüğünün yaklaşık 600 dönüm civarında olduğunu belirtti.

Bitlis'in artık kendisini terörden arındırmış bir şehir olduğunun altını çizen Çağatay, şöyle konuştu:

"Son dönemde acı bir olay yaşadık. Bu son artık son çırpınışlarıydı. Bunlar da bitti, bitiyor. İnsanlarımız güven içerisinde sokaklarda geziyor. Artık günlük hayatını yaşıyor. Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var. Bunları da bugün yarın bitireceğiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bunun sonucunu şöyle hissediyoruz, insanlarımızın temel problemi işsizlik. Kime sorarsanız mutlaka Bitlis'in temel problemi işsizlik diyor. Bu amaçla Bitlis'in işsizlik problemini çözmek için bütün arkadaşlarla yoğun çaba gösteriyoruz. OSB'miz de bunun hareket noktası."

Bitlis OSB'nin 55 parsel olduğunu, cami gibi sosyal donatılar ve ihtiyaçlar için ayırdıkları iki parselin dışında diğerlerinin tahsis edildiğini belirten Çağatay, tahsis etme anlamında şu anda OSB'de boş yer bulunmadığını vurguladı.

OSB'de yer tahsisi yapılan yatırımcıların yatırımlarına başladığını aktaran Çağatay, "Biz de buna destek olabilmek için güzel bir proje yürüttük. Milletvekillerimizin destekleriyle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ziyaretinde 5 milyon lira destek sözü verdi. İl Genel Meclisimizden 5 milyon vermelerini istedik. 10 milyon bütçe ayırdık. Her biri 3'er bin metrekareden 9 bin metrekare 3 fabrikamızın ihalesini yaptık. İhaleyi alan firma çalışmalara başladı. Allah hayırlı uğurlu etsin. Fabrikalar eylül veya ekim ayı içinde teslim edilecek." diye konuştu.

Fabrikaları kiralayacaklarını, firmaların da kentteki insanları işe alacağını anlatan Çağatay, şöyle devam etti:

"Sadece burada takriben bu firmalar ihale ettiğimiz fabrikalarda 3 bin kişiyi işe alacak. Alanda yatırım yapan çokça firma var. Yıl sonuna kadar binlerce insanımız Bitlis'te ekmek sahibi olacak. Bitlis'in yaş ortalaması Türkiye'nin yaş ortalamasının altındadır. Bu da emek yoğun sektörler açısından Bitlis adeta bir hazine. Gençlerimiz hevesli ve iyi niyetli. Gençlerimiz artık terörden kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Tek kaygıları evlerine ekmek götürebilmek. Her toplantıda ve buluşmada, 'iş verin, cebimize para koyun demiyoruz, bizi çalıştırın diyoruz' diyorlar. Bu feraset ve basiretli bir davranış. Biz de bunu devlet ve millet eliyle temin ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve bölgenin huzura kavuşmasında büyük emeği olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Vali Çağatay, "Onun sayesinde güvenlik güçlerimiz güzel faaliyetler yürüttü. Terör konusunu bitirdik ve huzur içinde yaşıyoruz. Bitlislilerimiz merak etmesin. İnşallah herkes ekmek sahibi olacak." ifadelerini kullandı.