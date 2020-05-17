KDK'dan iade olan personelin Akademik Teşvik Ödeneğine dair karar
Kamu Denetçiliği Kurumu, OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade olan akademisyene, açıkta iken yaptığı akademik faaliyetlerden dolayı akademik teşvik ödeneği ödenmesi konusunda tavsiye kararı aldı
|17 Mayıs 2020 01:03
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Kamu Denetçiliği Kurumu, OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade olan akademisyene, açıkta iken yaptığı akademik faaliyetlerden dolayı akademik teşvik ödeneği ödenmesi konusunda tavsiye kararı aldı
İŞTE KARAR
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