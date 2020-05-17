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KDK'dan iade olan personelin Akademik Teşvik Ödeneğine dair karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade olan akademisyene, açıkta iken yaptığı akademik faaliyetlerden dolayı akademik teşvik ödeneği ödenmesi konusunda tavsiye kararı aldı
 17 Mayıs 2020 01:03
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KDK'dan iade olan personelin Akademik Teşvik Ödeneğine dair karar

Kamu Denetçiliği Kurumu, OHAL Komisyonu kararıyla göreve iade olan akademisyene, açıkta iken yaptığı akademik faaliyetlerden dolayı akademik teşvik ödeneği ödenmesi konusunda tavsiye kararı aldı

İŞTE KARAR
Memurlar.Net - Özel

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