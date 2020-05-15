1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Otobüslerde tavan fiyat uygulaması ne zamana kadar geçerli?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması getirdik. Böylece hem vatandaşlarımızın haklarını güvenceye aldık hem de firmaların artan maliyetlerin altına ezilmesini engelledik. Taban ve tavan fiyatlar 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak
 15 Mayıs 2020 15:59
Yazdır
Otobüslerde tavan fiyat uygulaması ne zamana kadar geçerli?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla getirilen seyahat kısıtlaması ve otobüslerde yolcu sayısının azaltılması uygulamalarının ardından bazı firmaların çok yüksek ücretlerle yolcu taşıması üzerine Bakanlığın duruma el koyduğunu belirterek, "Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması getirdik. Böylece hem vatandaşlarımızın haklarını güvenceye aldık hem de firmaların artan maliyetlerin altına ezilmesi engelledik." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında kara yolu taşımacılığında hem firmaları hem de vatandaşları rahatlatacak bazı düzenlemeler yapıldığını ifade etti.

Otobüslerde yolcu taşınmasına dair düzenlemelerin de bu çerçevede hayata geçirildiğini dile getiren Karaismailoğlu, "Seyahat kısıtlaması getirilmesi ve otobüslerde taşınacak yolcu sayılarının azaltılması nedeniyle bazı firmaların çok yüksek ücretlerle yolcu taşıması üzerine Bakanlığımız duruma el koydu. Otobüslere tavan fiyat uygulaması getirdik. Böylece hem vatandaşlarımızın haklarını güvenceye aldık hem de firmaların artan maliyetlerin altında ezilmesini engelledik." diye konuştu.

Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünce Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemelerle otobüs bileti fiyatlarının devlet güvencesi altına alındığını söyleyen Karaismailoğlu, böylece vatandaşlara fahiş fiyatlarla bilet satılmasının önüne geçtiklerini belirtti.

- "Fiyatlar 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak"

Karaismailoğlu, salgına karşı alınan tedbirlerin kara yolu taşımacılığında faaliyet gösteren firmaların maliyetlerini artırdığına işaret ederek, birçok firmanın sefer yapamaz hale geldiğini bildirdi.

Bu nedenle vatandaşların otobüs bileti bulamamaya başladığını ifade eden Karaismailoğlu, Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban/Tavan Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ ile yurt içi yolcu taşımacılığı yapan firmaların ilave maliyetlerinin de göz önünde bulundurulduğunu söyledi.

Düzenlemenin vatandaşı korumasının yanı sıra firmaların artan maliyetlerinin altından kalkabilmelerine olanak sağlayacak şekilde planlandığını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Böylece hem vatandaşımız artık otobüs seferi bulabilecek hem de firmalar artan maliyetlerin altından kalkabilecek. Kilometre hesabına göre yapılan söz konusu düzenlemeyle en fazla yolcu yoğunluğunun yaşandığı Ankara-İstanbul otobüs bilet fiyatları 160 lirayı geçemeyecek. Tebliğle belirlenen taban ve tavan fiyatlar 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak. Daha sonra normalleşme süreciyle fiyatlar eski düzeyine getirilecek."

- Köprü ve otoyollardaki kaçak geçiş cezalarına ilişkin düzenleme

Köprü ve otoyollardan ücretlerini ödemeden geçen vatandaşlara kesilen idari para cezalarına ilişkin bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğine de değinen Karaismailoğlu, "Köprü ve otoyollardan kaçak geçişlerde 10 kata kadar uygulanan idari para cezalarının 4 katına düşürülmesine yönelik 2018'de yapılan yasal düzenleme doğrultusunda, ilgili yönetmelikte değişikliğe gidildi. Böylece vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamalarının önüne geçtik." ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, değişiklikle, otoyollardan ücretlerini ödemeden geçiş yapanların geçişten sonra bir hafta olarak belirlenen cezasız ödeme süresini 15 güne çıkardıklarını da sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da bazı cadde ve bulvarlara maskesiz girilmesi yasaklandı
15 Mayıs 2020 15:41		 Camilerin açılacağı tarih belli oldu
15 Mayıs 2020 15:06
Bakkallar da bu kurallara uymayan müşterileri almayacak
15 Mayıs 2020 15:03		 SGK, 107 milyon TL'lik arsalarını açık artırma ile satacak
15 Mayıs 2020 14:57
ÖSYM'den görevli olacak öğretmen ve akademisyenlere yönelik açıklama
15 Mayıs 2020 14:55		 Bir ay önce atanan hemşirenin cenazesi memleketi Konya'da toprağa verildi
15 Mayıs 2020 14:42
BDDK'dan 15 bankaya 19.6 milyon TL ceza
15 Mayıs 2020 14:31		 Ankara Büyükşehir, yeni metro hattı için çalışmalara başladı
15 Mayıs 2020 14:24
Tarım ve Orman Bakanlığı, dönem tayinlerinde 2 bin 123 boş kadro ilan etti
15 Mayıs 2020 14:23		 Virüs nedeniyle ertelenen terhislerin tarihi belli oldu
15 Mayıs 2020 14:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:35 - Akaryakıta çifte zam yapıldı16:32 - Bakan duyurdu... Rüya proje yıl sonu hayata geçiyor16:29 - Kağıt parayı virüsten temizleyen dezenfekte makinesi geliştirildi16:21 - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması16:13 - Fuat Oktay: Bu ay İstanbul'da sanayi test merkezi kurulacak16:06 - Bakan Kurum: Bisiklet yolu ağını 3 bin kilometreye çıkaracağız15:59 - Otobüslerde tavan fiyat uygulaması ne zamana kadar geçerli?15:57 - Borsada, endeksten sıfır atılmasına ilişkin testler haziranda başlıyor15:50 - Bitlis Valisi: Sadece dağlarda sıkışmış 3-5 terörist var15:45 - MEB, N95 maske makinesi üretti
15:41 - Manisa'da bazı cadde ve bulvarlara maskesiz girilmesi yasaklandı15:37 - Uzaktan Eğitim Raporu açıklandı... En çok hangi ders sevildi?15:31 - İmkansızlık mucit yaptı... TÜBİTAK Başkanı destek sözü verdi15:31 - Bir yardım kolisini 1'i milletvekili 8 CHP'li vermeye gitti15:22 - Kororavirüs Fenerbahçe'ye de sıçradı15:16 - MB, yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı15:08 - DSÖ'den Trump'a cevap: Aşı için kesin tarih verilemez15:06 - Camilerin açılacağı tarih belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
HDP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
Akaryakıta çifte zam yapıldı
Yeni 100 liralar tedavüle çıkıyor
Camilerin açılacağı tarih belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde iki ayrı denetim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
petunya 2
pazar malı 3
AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil 7
ersin korkut 2
Uyku 1
Yerli otomobil yüzde 5 ucuz olacak 3
ömür dediğin 2
hasan tahsin 3
burdur belediyesi'ne ücretsiz maske incelemesi yapılması 2
montesorri yatak 3
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Palandöken Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ordu Unbel 4 İşçi Alacak
Trabzon Arşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 24 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam