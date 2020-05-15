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Fuat Oktay: Bu ay İstanbul'da sanayi test merkezi kurulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Organize sanayi bölgelerinde düzenli Kovid-19 testlerinin yapılabilmesi için Gebze Teknik Üniversitesinde sadece sanayiye hizmet veren bir test laboratuvarı kurduk. Bu ay içinde İstanbul'da da sanayi test merkezlerini kurmuş olacağız"
 15 Mayıs 2020 16:13
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Fuat Oktay: Bu ay İstanbul'da sanayi test merkezi kurulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hem yurt dışından gelecek siparişler hem de iç piyasanın hareketlenmesiyle sanayicimizin geçici molası sona erdi. Türk sanayisinin çarkları şimdi gelecek için dönüyor." dedi.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katıldığı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meslek Komiteleri Telekonferans Toplantısı'nda, kamu ve özel sektör eş güdümü sayesinde zorlukların aşılarak başarılara birlikte ulaşıldığını belirtti. Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi de meslek komiteleriyle dayanışma ve istişare içinde yürüttüklerini söyleyen Oktay, çalışmaların toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillendirildiğini ifade etti.

Oktay, Kovid-19 salgınının hem sosyal hem de ekonomik hayatı derinden etkilediğine işaret ederek küresel ekonomide yakın tarihin en ciddi ekonomik şoklarından birisinin yaşandığına dikkati çekti.

Yaşanılan şokun en somut etkilerinin makroekonomik dengelerdeki bozulmada ve oluşan belirsizlikte görüldüğünü kaydeden Oktay, bu hafta yayınlanan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler Raporu'nda küresel ekonominin yılın ikinci yarısında yüzde 3,2, uluslararası ticaretin de bu yıl yaklaşık yüzde 15 daralacağının öngörüldüğünü hatırlattı.

- "Dünya 'yeni normal'e doğru yol alıyor"

Oktay, Avrupa Merkez Bankası'nın Avro Bölgesi'ndeki ekonomik daralmanın yüzde 5 ile yüzde 12 arasında değişmesini beklediğine işaret ederek "Beklenen senaryoda dile getirilen daralma rakamlarının oldukça yüksek olmasının yanı sıra tahmin aralığının bu kadar geniş tutulması, belirsizlik ve öngörülemezliğin açık bir göstergesi. Dünya salgın öncesi dönemde var olan eski üretim ve tüketim zincirlerini, eski alışkanlıkları ve yaşam biçimlerini sorgulayarak ciddi bir paradigma değişimine, 'yeni normal'e doğru yol alıyor. Bu süreçte hiçbir olumsuz tablo bizleri karamsarlığa, paniğe ya da tedbirsizliğe sevk etmemelidir." diye konuştu.

- "Artık normalleşme sürecinin içindeyiz"

Ülkenin salgından en az hasarla çıkmasını sağlayacak tedbir ve normalleşme adımlarını etkin şekilde planlamaya ve yürütmeye özen gösterdiklerini dile getiren Oktay, tedbirler sonucunda salgının yayılımı ve hasta sayısının düzenli olarak azaldığı bir döneme girildiğini vurguladı.

Oktay, esnaflardan sanayicilere, işçilerden emeklilere kadar toplumun her kesimi için alınan ekonomik tedbirleri anlatarak salgının seyrini ve sanayicilerden gelen geri dönüşleri değerlendirerek çarkları durdurmadıklarını aktardı.

Gelecek dönemde de sanayici ve işverenleri rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerinin altını çizen Oktay, şöyle devam etti:

"Artık normalleşme sürecinin içindeyiz ve talepteki toparlanmanın etkisiyle sanayi üretimi gücümüzü koruyacak, bu badireyi de güçlenerek atlatacağız. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde hem risklere hazırlıklı olmak hem de fırsatları değerlendirmek için İSO'ya önemli görevler düşmektedir. Güçlü, dinamik ve rekabetçi özel sektörümüz, yetişmiş insan kaynağı altyapımız ve iç pazar kapasitemiz sayesinde bu süreçten olumlu kazanımlarla çıkabiliriz."

Oktay, salgın ve sonrasındaki dönemde sanayicilerin üzerinde durması gereken 4 temel unsurun öne çıktığını belirterek bunların "sanayi bölgelerinde çalışanların sağlığının güvence altına alınması ve virüsten korunma tedbirlerinin titizlikle uygulanması", "yerlileşme ve katma değerli yerli üretim konusuna her zamankinden daha çok önem verilmesi", "stratejik üretim dönüşümüne imkan verecek şekilde küresel gelişmelerin yakından takip edilmesi", "yeni normalde uluslararası piyasalarda oluşacak fırsatların, boşlukların zamanında yakalayarak değerlendirilmesi" olduğunu söyledi.

- "Sanayiye hizmet veren test laboratuvarı kurduk"

Oktay, organize sanayi bölgelerinde Kovid-19 testlerinin yapılacağını açıklayarak "Organize sanayi bölgelerinde düzenli Kovid-19 testlerinin yapılabilmesi için Gebze Teknik Üniversitesinde sadece sanayiye hizmet veren bir test laboratuvarı kurduk. Bu ay içinde İstanbul'da da sanayi test merkezlerini kurmuş olacağız." dedi.

Çin'in üretim ve tedarik sisteminde yaşanan aksaklıkların, küresel şirketlerini ve üretim merkezlerini çeşitlendirmeye yönlendirdiğine işaret eden Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sahip olduğumuz kapasite göz önünde bulundurulduğunda alternatif üretim üssü olarak değerlendirilebilecek ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Yeni iş birlikleri kurarak ülkemizi birçok sektörde merkez ülke konumuna getirebilirsiniz. Ayrıca her geçen gün hayatımızın ayrılmaz bir parçası olmayı sürdüren dijitalleşmeye her zamankinden daha çok odaklanmalıyız. Bir sektörde elde ettiğimiz bilgi birikimi ve 'know-how'ı diğer sektörlerde ürüne dönüştürme yeteneğini kazanmış durumdayız."

Oktay, bu süreçte özel sektörün, kamunun ve üniversitelerin ekip olarak birlikte üretmeyi öğrendiğinin altını çizerek "Tüm bu tecrübelerimizi yeni normalin getirdiği şartlara uyarladığımızda ve yönetimini yeni liderlik perspektifleriyle yürüttüğümüzde İstanbul sanayisi, bölgesel sanayi iklimini yönlendiren önemli bir paydaş haline gelecektir." ifadesini kullandı.

- "Türk sanayisinin çarkları şimdi gelecek için dönüyor"

Oktay, salgın sürecinde sağlık başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri alanında faaliyet gösteren sanayicilerin ve tedarikte çalışan lojistik ekiplerin başarı çalışmalar yaptığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Takdire şayan bir çaba ortaya koyarak tedbirler çerçevesinde üretimini sürdüren, dönüştüren ve çalışanlarına sahip çıkan tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum. Hem yurt dışından gelecek siparişler hem de iç piyasanın hareketlenmesiyle sanayicimizin geçici molası sona erdi. Türk sanayisinin çarkları şimdi gelecek için dönüyor. 'Yeni normalde' de güçlü Türk sanayisi için bizler de üzerimize düşen tüm adımları atmaya kararlıyız ve sanayicilerimizle istişare halinde kalmaya devam edeceğiz."

Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da Kovid-19 ile mücadele sürecinde ve sonrasında yapılabileceklere ilişkin görüş ve önerilerini sundu
Anadolu Ajansı
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