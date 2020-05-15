Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yerli ve yabancı 3 ayrı hoca ile görüşüyoruz
|15 Mayıs 2020 16:21
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