Kağıt parayı virüsten temizleyen dezenfekte makinesi geliştirildi
|15 Mayıs 2020 16:29
|Yazdır
Koronavirüs salgını sürerken, DSÖ'nün virüsün banknot ve madeni para ile de bulaşabildiğini açıklamasıyla harekete geçen Türk girişimci dezenfekte cihazı geliştirdi.
Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Mühendislik, imalat ve teknik anlamda güçlerini birleştiren üç kaşif, laboratuvar ortamındaki testlerden tam not alarak ürettikleri dezenfekte makinesi ile bir ilke imza attı. Haznesine yerleştirilen paraları virüsten arındıran dezenfekte makinesi, elektrostatik filtre yöntemiyle bu özelliğe kavuşturuldu. Kullandıkları yöntemin insan sağlığına herhangi bir zararı olmadığını söyleyen Toruko CEO'su Tamer Aktaş, kısa sürede ABD, Japonya, Kore, Güney, Afrika, Meksika, Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu farklı coğrafyalardan sipariş aldıklarına dikkat çekti.
"Paranın kullanımında tedirginlik ortamı hakim"
Banknot ve madeni paranın, koronavirüsün insandan insana geçmesinde en kritik araçlardan biri haline geldiğini belirten Aktaş; ilk aşamada para sirkülasyonunun en fazla olduğu noktalar olan banka ve döviz bürolarını kendilerine hedef kitle olarak belirlediklerini söyleyerek, şu ana kadar beş kıtaya yayılarak farklı coğrafyalardan sipariş aldıklarını ifade etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yeni arabalar alkolü koklayacak, motoru kilitleyecek!
14 Mayıs 2020 14:43
|Evden çalışanların yüzde 73'ü siber güvenlik hakkında bilgilendirilmedi
14 Mayıs 2020 12:48
|Sony'nin yayınladığı iş ilanı PlayStation 5'in çıkış tarihini ortaya çıkardı
13 Mayıs 2020 12:49
|İlk yerli filtreler üretildi
12 Mayıs 2020 23:37
|Mehmetçik omuzdan 'milli füze' atacak
11 Mayıs 2020 15:49
|Elon Musk: Beş yıl içinde dil öğrenmeye gerek kalmayacak
10 Mayıs 2020 22:27
|Anneleriyle Yerli Zoom üzerinden buluştular
10 Mayıs 2020 11:21
|2020'nin en çok satan telefonları belli oldu
08 Mayıs 2020 19:00
|Apple'ın açığını bulan Mersin'li gence 1,5 TL'lik ödül
07 Mayıs 2020 11:13
|Pentagon, uzay uçağını yörüngeye yeniden gönderiyor
06 Mayıs 2020 23:11