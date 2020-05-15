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Malatya'da koronavirüs vaka durumu açıklandı

Korona virüs salgını kapsamında tüm ülke genelinde sıkı tedbirler devam ederken, Malatya'da şu anda 2'si yoğun bakımda olmak üzere 20 hastanın tedavisi sürüyor. Kent genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 16 olduğu öğrenildi.
 15 Mayıs 2020 16:49
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Malatya'da koronavirüs vaka durumu açıklandı

Korona virüs salgını kapsamında tüm ülke genelinde sıkı tedbirler devam ederken, Malatya'da şu anda 2'si yoğun bakımda olmak üzere 20 hastanın tedavisi sürüyor. Kent genelinde virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 16 olduğu öğrenildi.

Malatya'da 17 Nisan tarihinden itibaren korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında düşüş başlarken kent genelinde 16 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Son dönemlerde vaka sayısında da düşüşün yaşandığı Malatya'da 42 sağlık çalışanında da korona virüs tespit edildi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyareti esnasında kentteki son durum hakkında bilgi verdi. Kentte virüse karşı ön cephede görev alan ve korona virüsün enfekte olduğu 42 sağlıkçının durumu ile ilgili de bilgi veren Prof. Dr. Bentli, "Allah'a şükür şuan hepsinin tedavisi tamamlandı ve sonuçları negatif oldu. Bu konuda ciddi bir sıkıntı yaşamadık" dedi. Şu anda günlük ortalama 2-3 vaka belirlendiğini belirten Bentli, "Şu anda 2'si yoğun bakım olmak üzere 20 hastamız tedavi görüyor" dedi.

14'ü Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk ise bu süreçte hastanelerine korona virüs ile ilgili yaklaşık 3 bin 500 başvuru olduğunu ve bunlardan testleri pozitif çıkan 194 hastayı tedavi ettiklerini söyledi. Bu hastalardan yaklaşık 40'nın yoğun bakımda tedavi edildiğini de kaydeden Aktürk, hastanelerinde virüs kaynaklı vefat sayısının ise 14 olduğunu söyledi.

Milletvekili Çalık da normalleşme sürecinde vatandaşların duyarlı olması konusunda çağrıda bulunarak, "Normalleşme sürecine girdik dediğimiz bir dönemde vaka sayısının azalıyor olması artmayacağını göstermez. Bu süreçte hepimiz hassas olmalıyız. Evde kalmalıyız, dışarı çıktığımızda ise maske takmalıyız ve sosyal mesafeyi her zaman korumalıyız" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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