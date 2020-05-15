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İki ürünün fiyatı düştü, üreticisi hasadı durdurdu

Adana'da soğan ve patates fiyatlarının 1 liranın altına düşmesinin ardından üreticiler hasat yapmayı bıraktıklarını açıkladı. Üreticiler, soğan fiyatının 1 lira, patatesin ise 1 lira 50 kuruş olmadan hasada başlamayacaklarını söyledi.
 15 Mayıs 2020 16:51
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İki ürünün fiyatı düştü, üreticisi hasadı durdurdu

Adana'da soğan ve patates fiyatlarının 1 liranın altına düşmesinin ardından üreticiler hasat yapmayı bıraktıklarını açıkladı. Üreticiler, soğan fiyatının 1 lira, patatesin ise 1 lira 50 kuruş olmadan hasada başlamayacaklarını söyledi.

Kentte soğan 2 hafta önce, patates hasadı da geçen hafta başladı. Korona virüs nedeniyle büyük bir kısmı iç piyasada kalan 2 üründen soğanın fiyatı tarlada 50 kuruşa patates ise 1 liraya düştü.

Bunun üzerine kentteki yaklaşık 35 üretici de hasadı durdurmaya karar verip Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gitti. Burada İl Müdürü Adil Alan ile görüşen üreticiler sorunlarına çözüm aradı. Alan ise üreticilerin sorununu çözmek için çalıştıklarını söyledi.

Daha sonra gazetecilere grup adına konuşan Recep Tunç hasadı durdurduklarını söyledi. Tunç, "Patates ve soğanlarımız tarlada çuvalda duruyor. Eğer bugün ve yarın satamazsak bu malları çöpe gidecek. Adana'dan ülkenin hiçbir yerine mal çıkmıyor. 1 lira 50 kuruşun altına biz mal sökmeyeceğiz. Bu zor günlerde Türkiye'nin genelinde korona virüsten dolayı herkesin sıkıntısı var. Soğan 50 kuruş, patates ise 1 lira" diye konuştu.

Soğanın fiyatının 1 lira, patatesin ise 1 lira 50 kuruş olmasının kendilerini memnun edeceğini kaydeden Tunç, "Biz bu fiyatların daha fazlasını istemiyoruz. Vatandaşımız da ucuza yesin. Hükümetten sesimizi duymasını istiyoruz. Eğer ithal patates geliyorsa da onun önünü durdurmasını talep ediyoruz" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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