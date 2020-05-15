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Cezaevlerindeki 'koronavirüs' tedbirlerinin süresi uzatıldı

Cezaevlerindeki avukat ziyareti dahil tüm görüşler ile cezaevleri arası nakiller 30 Mayıs'a kadar ertelendi. Bakanlık, cezaevlerine yeni giriş yapacak hükümlü ve tutuklulara PCR testi yapılmasını kararlaştırdı
 15 Mayıs 2020 17:13
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Cezaevlerindeki 'koronavirüs' tedbirlerinin süresi uzatıldı

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle cezaevlerine ilişkin alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında 30 Mayıs'a kadar uzattı.

Adalet Bakanlığından alınan bilgiye göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri 30 Mayıs'a kadar ertelendi.

Ayrıca birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte kalan 0-6 yaş grubunun, dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süre de aynı tarihe kadar uzatıldı.

Tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlü yakınları zorunlu durumlarda ziyaretlerini başsavcılık kararıyla yapabilecek. Avukatlar zorunlu durumlarda maske ve eldiven takarak kapalı görüş yapabilecek.

- Cezaevlerine kabul edilecek hükümlü ve tutuklular için yeni uygulama

Öte yandan Adalet Bakanlığının aldığı karar kapsamında, cezaevlerine yeni giriş yapacak tutuklu ve hükümlülere muayeneleri sırasında PCR testi uygulanacak.

Bu kişiler 14 gün süreyle tek kişilik odalarda kalacak ve sağlık kontrolünden geçirilecek. Bu sürenin sonunda tekrar numune alınarak PCR testi gerçekleştirilecek. Test sonucu pozitif çıkanlar hastaneye sevk edilecek.
Anadolu Ajansı
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