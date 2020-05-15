Bir günlüğüne Belediye Başkanı olan Meclis Üyesi ortalığı karıştırdı
|15 Mayıs 2020 17:20
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AYDIN'ın Söke belediyesinde Başkan Levent Tuncel'in izinli olması nedeniyle ilçesinde bir günlüğüne başkan vekilliği yapan CHP'li meclis üyesi Ersin Solmaz'ın yolsuzluğu gündeme damga vurdu. Solmaz, başkan olduğu gün kendisi ve yakınlarına ait inşaatlara yapı kullanma izni verdi. CHP, Solmaz'ın vekil olarak attığı imzalarla gerçekleştirilen tüm işlemlerin iptal edildiğini ve parti ve belediye meclis üyeliğinden istifa ettirildiğini açıkladı.
Üç inşaata yapı kullanım izni
Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, müteahhit olan Solmaz bir günlük belediye başkanlığı yaptığı sürede kendisine ve yakınlarına ait üç ayrı inşaata yapı kullanım izni verdi. Olayın ortaya çıkması üzerine, Belediye Başkanı CHP'li Tuncel ile CHP İlçe Başkanı Ali Kemal Özcan, Solmaz'ın istifasını istedi.
İstifa etti
Solmaz, hem belediye meclis üyeliğinden hem de partiden istifa etmek zorunda kaldı. Solmaz'ın işlemleriyle bağlantılı olarak Fen Müdürü S.B. ile Yapı Kontrol Müdürü Ö.T.'nin de istifaları alındı.
İdari soruşturma başlatıldı
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Kasım 2019'da gerçekleşen olayla ilgili şunları söyledi:
"Üç günlük Ankara ziyaretim sırasında, üçüncü gün, bir gün süreyle belediye başkanlığı görevini vekaleten yürüten belediye meclis üyesinin atmış olduğu imzaya bağlı olarak, yapılan tüm işlemler iptal edildi. Kendisinin de istifası alındı. Diğer taraftan konuyla ilgili inceleme başlatıldı. İlgili daire müdürlerinin istifası alındı. Tarafımızca idari soruşturma başlatıldı. Hemşehrilerimiz şuna inanabilir; Söke Belediyesi olarak şeffaf ve adil bir yönetim icra ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz."
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