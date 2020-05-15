Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|15 Mayıs 2020 17:25
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,9620
|6,9630
|6,9140
|6,9150
|Avro
|7,5110
|7,5120
|7,4930
|7,4940
|Sterlin
|8,4710
|8,5140
|8,3960
|8,4380
|İsviçre Frangı
|7,1360
|7,1720
|7,1040
|7,1400
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9650
|7,0150
|6,9200
|6,9650
|Avro
|7,5100
|7,5700
|7,4950
|7,5500
|Sterlin
|8,3880
|8,6020
|8,3170
|8,5290
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