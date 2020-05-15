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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 15 Mayıs 2020 17:25
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Dolar ve avroda gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,9620 6,9630 6,9140 6,9150
Avro 7,5110 7,5120 7,4930 7,4940
Sterlin 8,4710 8,5140 8,3960 8,4380
İsviçre Frangı 7,1360 7,1720 7,1040 7,1400
ANKARA
ABD Doları 6,9650 7,0150 6,9200 6,9650
Avro 7,5100 7,5700 7,4950 7,5500
Sterlin 8,3880 8,6020 8,3170 8,5290
Anadolu Ajansı
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