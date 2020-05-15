Eski Nissan Üst Yöneticisinin kaçmasına ilişkin iddianame kabul edildi
|15 Mayıs 2020 17:29
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Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Lübnan asıllı Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde, 4 pilot, bir şirket yöneticisi ve 2 hostes olmak üzere 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonunda 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi.
Mahkeme heyetinin iddianameyi kabulüyle açılan davanın duruşmaları, ilerleyen günlerde yapılacak.
İddianamede, şüphelilerden şirket yöneticisi Okan K. ile özel bir hava yolu şirketinde görevli pilotlar Noyan P, Özgü B.B, Bahri K.S. ve Serhat K'nin "iştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan, hostes şüpheliler Nesrin A. ve Serpil K.K'nin ise "suçu bildirmeme" suçundan cezalandırılması isteniyor.
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