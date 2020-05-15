Emniyet'te 21 bin 16 polisin yer değiştirme, 43 bin 780 polisin ise ipka işlemi yapıldı
|15 Mayıs 2020 17:28
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğünce 2020 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;
Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam (21.016) personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.
Bu doğrultuda;
1'inci bölgeden 2'inci bölgeye (9.870) personelin,
2'inci bölgeden 1'inci bölgeye (10.467) personelin,
2'inci bölgeden 2'inci bölgeye (679) personelin atama işlemleri yapıldı.
Ayrıca 1'inci bölgedeki (35.904), 2'inci bölgedeki (7.876) olmak üzere toplamda (43.780) personelin ise ipka talepleri kabul edildi.
İçinden geçtiğimiz pandemi sürecinden dolayı ataması yapılan personelimizin ilişikleri ikinci bir emre kadar kesilmeyecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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