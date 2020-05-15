Çeyrek altın ne kadar oldu?
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 liradan işlem gördü.
|15 Mayıs 2020 17:33
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İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 386,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.565,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 386,20 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|387,30
|387,50
|386,00
|386,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.552,00
|2.573,00
|2.544,00
|2.565,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|353,20
|357,20
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.494,00
|2.514,00
|2.486,00
|2.506,00
|Yarım Ziynet
|1.247,00
|1.257,00
|1.243,00
|1.253,00
|Çeyrek Ziynet
|624,00
|629,00
|621,00
|626,00
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