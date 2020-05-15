ÜAK doçentlik sözlü sınavlarının elektronik ortamda yapılmasına imkan verdi

Memurlar.net olarak 06 Haziran 2020 tarihinde "ÜAK Doçentlik Sözlü Sınavlarının Elektronik Ortamda Yapılmasının Önünü Açmalı" başlıklı haberimizde COVID-19 sebebiyle ertelenen doçentlik sözlü sınavlarının elektronik ortamda yapılmasının önünün açılması gerektiğini gündeme taşımıştık.

Bu kapsamda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı (ÜAK) tarafından aşağıda yer alan ve tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıya göre, dünyada ve ülkemizde yaşanan COVID-19 salgını, ulusal veya yerel olağanüstü durumlar gibi nedenlerle fiziki ortamda yapılamayan doçentlik sözlü sınavların gerçekleştirme şekli (e-sözlü sınav v.b.) hakkında ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkili kurullarınca karara varılmasına ÜAK Genel Kurulu'nun 14 Mayıs 2020 tarihli 250 sayılı toplantısında karar verilmiştir.

Bu güzel uygulamaların pandemi sürecince diğer kurumlara da sirayet etmesi bakımından önerimizi dikkate alan Üniversitelerararsı Kurul Başkanlığına teşekkür ederiz.

İŞTE YAZI