Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
|15 Mayıs 2020 17:57
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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamaya göre, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen F.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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