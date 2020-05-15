1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kazancıyla 99.768,15 puandan tamamladı
 15 Mayıs 2020 18:36
Yazdır
Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kazancıyla 99.768,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 575,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,50 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,47 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,59 ile spor oldu.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararı, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da açıklanacak ZEW endeksleri, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, 99.000 ve 97.200'ün destek olarak öne çıktığını bildirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
15 Mayıs 2020 18:45		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
15 Mayıs 2020 17:33
Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
15 Mayıs 2020 17:25		 Borsada, endeksten sıfır atılmasına ilişkin testler haziranda başlıyor
15 Mayıs 2020 15:57
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
15 Mayıs 2020 13:15		 Çeyrek altın ne kadar?
15 Mayıs 2020 12:58
Gün ortası döviz fiyatları
15 Mayıs 2020 12:27		 Gram altın 386 lira seviyelerinde
15 Mayıs 2020 10:56
Borsa güne yükselişle başladı
15 Mayıs 2020 10:33		 Dolar'ın düşüşü devam ediyor
15 Mayıs 2020 09:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:31 - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi aştı19:26 - Bayilerde bahis doldurma işlemi dış mekanda yapılacak19:23 - Ankara'da, 5 günlük bebek böyle kaçırıldı19:14 - Kamyonetle köy köy dolaşıp öğrecilerle hasret giderdiler19:12 - HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak, gözaltına alındı19:02 - Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısında artış var18:56 - Uzun süre sonra dışarı çıkan gençler polislerle tek kale maç yaptı18:47 - Bakan Soylu: Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek18:45 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:40 - Öğretmenler için iki yeni yönetmelik yolda
18:36 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:34 - Koronavirüs ilacının yerli sentezi haziranda tamamlanacak18:29 - Tarihi noktalarda 'Evde Bayram Konserleri' düzenlenecek18:18 - Belediye'nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti18:05 - Özel harekat polisleri çatışma şartlarına böyle hazırlanıyor17:59 - 4 saatlik izinde yüzmek için girdiği ırmakta kayboldu17:57 - Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı17:50 - RTÜK Başkanı açıkladı, Ülke TV raporu gündeme gelecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
Akaryakıta çifte zam yapıldı
'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
HDP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
Yeni 100 liralar tedavüle çıkıyor
Camilerin açılacağı tarih belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde iki ayrı denetim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Maske satışının yeniden serbest bırakılması 1
çocuk olmak 1
nekşflikş 3
sözlükte bugün 5
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 16
13.05.2020 sigaraa vergi zammı 3
petunya 2
vis a vis 1
14.05.2020 Vefa sosyal destek grubu çalışanlarının şehit edilmes 2
Yüzyüzeyken konuşuruz 3
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Palandöken Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ordu Unbel 4 İşçi Alacak
Trabzon Arşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 24 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam