1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğretmenler için iki yeni yönetmelik yolda

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, öğretmenleri ilgilendiren iki yönetmelikte değişiklik yaptıklarını belirterek, Yayımlanmasını beklediğimiz atama yönetmeliğindeki değişiklikle, öğretmenlerin kendini yetiştirmek için yaptıklarının, eğitim öğretime sunduğu katma değerin de hizmet puanına eklenmesini sağladık. dedi.
 15 Mayıs 2020 18:40
Yazdır
Öğretmenler için iki yeni yönetmelik yolda

Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptıklarını, düzenlemenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından onaylandığını en kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklediklerini söyledi.

Görevde Yükselme Yönetmeliği'nde, okul müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüğü ile daha üst görevler için kariyer ve liyakati esas alan düzenlemelere gidildiğini belirten Aydoğdu, kademeler arasındaki geçişlerin sistemli hale getirildiğini söyledi.

Görevde yükselmeye yönelik çerçeve yönetmelikte ilçe müdürlüğü ve şube müdürlüğü görevlerine atamaların sınavla gerçekleştirileceğinin belirtildiğini anımsatan Aydoğdu, "Okul müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü ve şube müdürlüğü görevine atamalar sınavla gerçekleştirildiği için kariyer basamaklarını çıkarken sınavla atanılan/görevlendirilen okul müdür yardımcısı, okul müdürü ve şube müdürü ana arterler olacaktır. Bundan sonra da unvanlar arası geçişte, kendi birikimine güvenen öğretmenlerimiz yukarıya doğru kariyerlerine devam edebilecektir." diye konuştu.

Yönetmeliğin bir yandan alandaki öğretmen ve yöneticiler diğer yandan da akademisyenlerin katılımıyla tüm paydaşların görüşleri alınarak hazırlandığını vurgulayan Aydoğdu, düzenlemenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un göreve geldiği günden bu yana üzerinde vurgu yaptığı liyakat ve kariyer esasına göre yapıldığının altını çizdi.

Aydoğdu, "Öğretmenler artık gerekli yeterlikleri sağladıktan sonra şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, il müdür yardımcısı, il milli eğitim müdürü olabilecek." ifadesini kullandı.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde de değişiklik yaptıklarını aktaran Aydoğdu, öğretmen yer değiştirmelerinde yıllara dayalı olarak verilen hizmet puanının esas alındığını söyledi.

Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 70'inin büyükşehirlerde görev yaptığını ifade eden Aydoğdu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mesleğe yeni giren ancak kendini yetiştirmiş olan genç bir öğretmenin ancak yıllar geçtikçe hizmet puanı yükselebiliyordu. Yayımlanmasını beklediğimiz atama yönetmeliğindeki değişiklikle öğretmenlerin kendini yetiştirmek için yaptıklarının, eğitim öğretime sunduğu katma değerin de hizmet puanına eklenmesini sağladık. Artık lisansüstü eğitim, ikinci lisans eğitimi, ulusal ve uluslararası projeler, TÜBİTAK projeleri, hakemli dergilerdeki makaleler, eTwinning projelerindeki çalışmalar, ulusal ve uluslararası yarışmalarda alınan dereceler de hizmet puanına eklenecek."

Aydoğdu, bu değişikliğin genç, dinamik, çağa ayak uyduran, kendini yenileyen, dönüştüren öğretmenlerin de istedikleri yerlere gelmelerine imkan sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her iki yönetmelikteki değişikliğin genel ufku liyakat eksenlidir. Yönetmelik değişiklikleriyle öğretmenlerin mesleki tecrübelerinin yanında akademik ve mesleki gelişimi ile kurumsal katkıları da değerlendirilmektedir. Bununla, bir öğretmenin göreve başlamasından itibaren sözü edilen alanlardaki tüm katkıları değerlendirmeye alınmakta, yatay ve dikey tüm hareketlilikler bu değerlendirme üzerinden yapılmaktadır. Bir anlamda bu değişiklik, bildiklerinin yanında 'yaptıkları' üzerinden öğretmen katkısını değerlendirmeye dayalı bir sistem olarak düşünülmelidir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
9 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB özel eğitim öğrencileri için 'takvim' hazırladı
15 Mayıs 2020 17:02		 MEB, 513 şube müdürü atamasında, yazılı puanlarını değiştirdi
14 Mayıs 2020 19:38
Bakan Selçuk: Normalleşme aşama aşama, kademe kademe oluyor
14 Mayıs 2020 13:16		 MEB'den 500 bin öğretmene uzaktan eğitim fırsatı
14 Mayıs 2020 10:13
MEB, sosyal mesafe için sınıfları ikiye bölecek
14 Mayıs 2020 06:40		 Bakan Selçuk: Bilim Kurulu, 'risklidir' dediği sürece okulları açamayız
13 Mayıs 2020 18:59
MEB Kurum İdari Kurul toplantısında 13 konuda mutabakat
13 Mayıs 2020 16:28		 Bakan Selçuk: Okullar ne zaman açılacak sorusunun şuan tek cevabı var
13 Mayıs 2020 11:41
Bazı ders isimlerinin değiştirilmesiyle ilgili açıklama
11 Mayıs 2020 14:27		 MEB, üniversite adayları ile rektörleri online buluşturacak
11 Mayıs 2020 13:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:31 - İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi aştı19:26 - Bayilerde bahis doldurma işlemi dış mekanda yapılacak19:23 - Ankara'da, 5 günlük bebek böyle kaçırıldı19:14 - Kamyonetle köy köy dolaşıp öğrecilerle hasret giderdiler19:12 - HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak, gözaltına alındı19:02 - Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısında artış var18:56 - Uzun süre sonra dışarı çıkan gençler polislerle tek kale maç yaptı18:47 - Bakan Soylu: Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek18:45 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?18:40 - Öğretmenler için iki yeni yönetmelik yolda
18:36 - Borsa, günü yükselişle tamamladı18:34 - Koronavirüs ilacının yerli sentezi haziranda tamamlanacak18:29 - Tarihi noktalarda 'Evde Bayram Konserleri' düzenlenecek18:18 - Belediye'nin sponsor olduğu öğretmen 2 bin siperlik maske üretti18:05 - Özel harekat polisleri çatışma şartlarına böyle hazırlanıyor17:59 - 4 saatlik izinde yüzmek için girdiği ırmakta kayboldu17:57 - Gaziantep'te FETÖ şüphelisi tutuklandı17:50 - RTÜK Başkanı açıkladı, Ülke TV raporu gündeme gelecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
KPSS 2020/7 tercih kılavuzu yayımlandı
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı
Personel Genel Müdüründen tüm öğretmenleri ilgilendiren 2 önemli açıklama
Akaryakıta çifte zam yapıldı
'Uzman çavuşum' dedi, sapık çıktı, 42 kadını ağına düşürdü
Bilim Kurulu Üyesi'nden çöl sıcakları ve virüse dair müjdeli haber
HDP'li 5 belediye başkanı görevden alındı
Yeni 100 liralar tedavüle çıkıyor
Camilerin açılacağı tarih belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilde iki ayrı denetim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 16
ceyhun yılmaz 2
Uyku 1
Dışarı çıkma isteği 3
kısa çalışma ödeneği 1
mutsuzluk 1
dikkat 1
selçuk bayraktar'ın ibb ile sözleşmesini feshetmesi 1
montesorri yatak 3
bana kalırsa 1
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Doktor Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Palandöken Belediyesi İşçi Alım İlanı
Ordu Unbel 4 İşçi Alacak
Trabzon Arşin Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
Çanakkale Ezine Beleidyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Kaş Likya Turizm Geçici 24 İşçi Alacak
TÜBİTAK Uzman Yardımcısı 2 Personel Alacak
Düzce Üniversitesi 70 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam