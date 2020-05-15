Öğretmenler için iki yeni yönetmelik yolda

Aydoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak, Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yaptıklarını, düzenlemenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından onaylandığını en kısa sürede Resmi Gazete'de yayımlanmasını beklediklerini söyledi.

Görevde Yükselme Yönetmeliği'nde, okul müdürlüğü, ilçe ve il milli eğitim müdürlüğü ile daha üst görevler için kariyer ve liyakati esas alan düzenlemelere gidildiğini belirten Aydoğdu, kademeler arasındaki geçişlerin sistemli hale getirildiğini söyledi.

Görevde yükselmeye yönelik çerçeve yönetmelikte ilçe müdürlüğü ve şube müdürlüğü görevlerine atamaların sınavla gerçekleştirileceğinin belirtildiğini anımsatan Aydoğdu, "Okul müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü ve şube müdürlüğü görevine atamalar sınavla gerçekleştirildiği için kariyer basamaklarını çıkarken sınavla atanılan/görevlendirilen okul müdür yardımcısı, okul müdürü ve şube müdürü ana arterler olacaktır. Bundan sonra da unvanlar arası geçişte, kendi birikimine güvenen öğretmenlerimiz yukarıya doğru kariyerlerine devam edebilecektir." diye konuştu.

Yönetmeliğin bir yandan alandaki öğretmen ve yöneticiler diğer yandan da akademisyenlerin katılımıyla tüm paydaşların görüşleri alınarak hazırlandığını vurgulayan Aydoğdu, düzenlemenin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un göreve geldiği günden bu yana üzerinde vurgu yaptığı liyakat ve kariyer esasına göre yapıldığının altını çizdi.

Aydoğdu, "Öğretmenler artık gerekli yeterlikleri sağladıktan sonra şube müdürü, ilçe milli eğitim müdürü, il müdür yardımcısı, il milli eğitim müdürü olabilecek." ifadesini kullandı.

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde de değişiklik yaptıklarını aktaran Aydoğdu, öğretmen yer değiştirmelerinde yıllara dayalı olarak verilen hizmet puanının esas alındığını söyledi.

Öğretmenlerin yaklaşık yüzde 70'inin büyükşehirlerde görev yaptığını ifade eden Aydoğdu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mesleğe yeni giren ancak kendini yetiştirmiş olan genç bir öğretmenin ancak yıllar geçtikçe hizmet puanı yükselebiliyordu. Yayımlanmasını beklediğimiz atama yönetmeliğindeki değişiklikle öğretmenlerin kendini yetiştirmek için yaptıklarının, eğitim öğretime sunduğu katma değerin de hizmet puanına eklenmesini sağladık. Artık lisansüstü eğitim, ikinci lisans eğitimi, ulusal ve uluslararası projeler, TÜBİTAK projeleri, hakemli dergilerdeki makaleler, eTwinning projelerindeki çalışmalar, ulusal ve uluslararası yarışmalarda alınan dereceler de hizmet puanına eklenecek."

Aydoğdu, bu değişikliğin genç, dinamik, çağa ayak uyduran, kendini yenileyen, dönüştüren öğretmenlerin de istedikleri yerlere gelmelerine imkan sağlayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her iki yönetmelikteki değişikliğin genel ufku liyakat eksenlidir. Yönetmelik değişiklikleriyle öğretmenlerin mesleki tecrübelerinin yanında akademik ve mesleki gelişimi ile kurumsal katkıları da değerlendirilmektedir. Bununla, bir öğretmenin göreve başlamasından itibaren sözü edilen alanlardaki tüm katkıları değerlendirmeye alınmakta, yatay ve dikey tüm hareketlilikler bu değerlendirme üzerinden yapılmaktadır. Bir anlamda bu değişiklik, bildiklerinin yanında 'yaptıkları' üzerinden öğretmen katkısını değerlendirmeye dayalı bir sistem olarak düşünülmelidir."