Bakan Soylu: Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonlarına değinerek, "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek." ifadesini kullandı.
|15 Mayıs 2020 18:47
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iç güvenlik operasyonlarına değinerek, "Bugün iki terörist daha gitti. Devamı gelecek." ifadesini kullandı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Laftan sözden anlamıyorlar! Bestler Dereler'de üç teröristin etkisiz edilmesinden sonra... Kahramanlar peşinizde dedik. Bugün iki terörist daha gitti... Devamı gelecek."
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