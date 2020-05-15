HDP'li Altınova Belediye Başkanı Budak, gözaltına alındı
Muş'un Korkut ilçesine bağlı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
|15 Mayıs 2020 19:12
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Muş'un Korkut ilçesine bağlı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Casim Budak, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Budak, sağlık kontrollerinin ardından jandarmaya götürüldü.
Budak'ın ifade işlemleri sürüyor.
Bu arada Altınova Belediye binasında güvenlik güçlerince arama yapıldı.
İçişleri Bakanlığında görevden uzaklaştırılan Budak'ın yerine, Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık görevlendirildi.
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