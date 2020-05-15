İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 50'yi aştı
|15 Mayıs 2020 19:31
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İstanbul'da ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.
Kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde, özellikle D-100 Karayolu'nda her iki yönde trafik yoğunluğu yaşandı. Karayolunun Ankara istikametinde trafik Çağlayan'dan başlarken, Edirne yönünde ise Cevizlibağ'dan başlayan trafik yoğunluğu Florya'ya kadar sürdü.
Haliç Köprüsü'nde de iki yönlü trafik yoğunluğu görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
TEM Otoyolu'nda ise Edirne yönünde Mahmutbey, Gaziosmanpaşa civarında trafik yoğunluğu yaşandı. Ankara istikametinde de Bağcılar'da civarında trafiğin yoğun olduğu görüldü.
Kentin ana arterlerindeki araç trafiği, iş çıkış saati olması ve iftarın yaklaşması sebebiyle artarken, ara yollarda herhangi bir yoğunluk yaşanmadı.
Dün aynı saatlerde yüzde 42 civarında olan trafik yoğunluğu, bu akşam yüzde 50'yi geçti. İstanbul'da saat 18.35 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 53'e ulaştı.
Bu arada, polis ekipleri sokaktaki vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda megafonla uyarılarda bulundu.
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