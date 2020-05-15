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Halk otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Rize'de halk otobüsü ile kamyonet çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
|15 Mayıs 2020 20:10
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Rize'de halk otobüsü ile kamyonet çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Derepazarı ilçesinde Murat Yılmaz (44) yönetimindeki 53 RU 226 plakalı kamyonet, S.K (45) yönetimindeki 53 AN 139 plakalı Derepazarı halk otobüsü ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Murat Yılmaz hayatını kaybetti. Kazada kamyonette bulunan Y.Y (39), M.Y (16),M.H.Y (19) ile özel halk otobüsü sürücüsü S.K ve otobüste yolcu olarak bulunan S.T (52), N.K (33) yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Y.Y'nin durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.
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