AÖF dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak
|15 Mayıs 2020 20:28
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Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.
Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.
Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.
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