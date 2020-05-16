Üniversite, Doktor Öğretim üyesi kadrosuna, Vikingler hakkında çalışması olanları alacak!
|16 Mayıs 2020 00:04
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Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2020 yılında yerine getirilmesi gereken "13 HEDEF" kamuoyuyla 06 Ocak 2020 tarihinde paylaşılmıştı.
Söz konusu hedeflerden birisi de; "YÖK AKADEMİK KARİYER PLATFORMU LİYAKAT" idi. Bu hedef, hayata geçirilecek stratejik amaçlar arasında yer aldı. Bu ismi itibarıyla oldukça "iddialı" platformun detayını bilmediğimiz için akademide tam olarak nasıl bir işleyişe katkı sunacağını, hangi yaraya merhem olacağını bilemiyoruz.
Ancak, her geçen gün tedbir alınmadıkça; üniversitelerde liyakatın adının anılmadığına dair çok somut örnekler görmeye üzülerek devam ediyoruz!
Hitit Üniversitesi tarafından 12 Mayıs 2020 tarihinde ilan edilen öğretim üyesi kadrolarını incelediğimizde; Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar için; "ORTAÇAĞ TARİHİ BİLİM DALINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK VE VİKİNGLERİN HRİSTİYANLIK ÖNCESİ YAŞAMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK" özel şartı aranmıştır.
Belki onlarca kez buradan dile getirdiğimiz üzere, öğretim üyesi kadroları için getirilen özel koşulların hangi somut gerekçelerle getirildiği ortaya konulmadan, kişiyi tarif eder nitelikte olması halinde idari yargıda iptal edildiği, ayrıca bu şekilde verilen kişiye özel ilanların şikayet edilmesi durumunda ilanı verenlerin adli, idari ve cezai sorumlulukları olduğu da ortadadır.
Hitit Üniversitesinin Tarih Bölümüne alacağı bir doktor öğretim üyesinde "Vikinglerin Hristiyanlık Öncesi Yaşamı ilgili çalışması" olan birisini seçmesinin objektif, denetlenebilir ve hukuki gerekçeleri var mıdır? Elbette yoktur. Çünkü bu bir sistem sorunudur.
Zaten, haberi okuyanların neden diğer üniversiteleri yazmıyorsunuz? Üniversitelerin hepsi bu halde dediğini duyar gibiyiz.
Evet neredeyse tüm öğretim üyesi ilanları bu şekilde. Doçentlik ve profesörlükte özlük hakkı gibi bakılsa da doktor öğretim üyesi ilanlarında bu denli spesifik şartlarla istenilen adayların alınmaya devam edilmesi halinde YÖK'ün 2020 yılında hedef olarak ortaya koyduğu "AKADEMİK LİYAKAT"ı yakalamak mümkün olmayacaktır!
Bu bakımdan, Yükseköğretim Kurulu tarafından hedeflenen "
AKADEMİK KARİYER PLATFORMU LİYAKAT"ın doktor öğretim üyesi atamalarındaki keyfiyeti engellemesi açısından süratle hayata geçirilmesi sağlanmalıdır!
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