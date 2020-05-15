400 bin liralık araca bunu yaptı...Gören bir daha dönüp baktı
|15 Mayıs 2020 20:59
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Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesinde bir esnaf, dükkanın önündeki kaldırımda bulunan engelli yolunun üzerine yapılan telefon kutusu ve direğe dikkat çekebilmek için 400 bin liralık aracını direğe zincirledi.
Yol üzerinden geçen vatandaşlar olaya bir anlam veremezken bir bakan meraktan geri dönüp bir daha baktı.
Yoldan geçmek isteyen engelli vatandaşların zorlandığını ve bu duruma dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptığını belirten araç sahibi Oktay Dinçkol, ''Burada bir sıkıntı vardı ve bu sıkıntıyı gündeme getirmek için böyle bir çalışma yaptık. Engelli yaya geçidinden vatandaşların geçemediğini gördük. Bununda nedeni burada bulunan direk ve telefon kutusudur. Bizde buna dikkat çekebilmek için aracımızı buraya zincirle bağladık. Zaten oldukça da faydalı oldu. Dönen bir daha bakıyor. İnşallah bu sorunda en kısa sürede çözülür'' dedi.
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